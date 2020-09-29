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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер виртуозно смешал фильмы и реальность с помощью смартфона (фото)

Получилось очень забавно.

Яхав Драйзин из Израиля работает в сфере рекламы, а в свободное время занимается необычным хобби: он переносит кадры из популярных фильмов в реальность. Для этого Яхаву нужны лишь два смартфона, которые он постоянно носит с собой, наблюдательность и чувство юмора.

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Блогер с детства увлекается фотографией. В статье для Bored Panda он рассказал, что такие забавные коллажи стимулируют его творческую жилку и делают его более креативным, в том числе в рекламном бизнесе, где это очень важно.

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«Думаю, что это интересный способ сделать обычную ситуацию необычной, сотворить волшебство, объединив совсем разные вещи в совершенно новую историю», — говорит Яхав.

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Анна Лысенко

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