13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер виртуозно смешал фильмы и реальность с помощью смартфона (фото)
Получилось очень забавно.
Яхав Драйзин из Израиля работает в сфере рекламы, а в свободное время занимается необычным хобби: он переносит кадры из популярных фильмов в реальность. Для этого Яхаву нужны лишь два смартфона, которые он постоянно носит с собой, наблюдательность и чувство юмора.
Блогер с детства увлекается фотографией. В статье для Bored Panda он рассказал, что такие забавные коллажи стимулируют его творческую жилку и делают его более креативным, в том числе в рекламном бизнесе, где это очень важно.
«Думаю, что это интересный способ сделать обычную ситуацию необычной, сотворить волшебство, объединив совсем разные вещи в совершенно новую историю», — говорит Яхав.
Анна Лысенко