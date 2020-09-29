15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Марсе обнаружили соленые пруды
Они скрыты подо льдом на глубине около 1,5 км.
Итальянские исследователи нашли дополнительные доказательства того, что подо льдом Южной полярной шапки Марса скрывается соленое озеро до 30 км в ширину.
Кроме того, вокруг озера ученые обнаружили три небольших подледных пруда на глубине около 1,5 км. Такая находка открывает новые перспективы для поиска следов жизни на Красной планете, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.
Впервые о том, что под Южным полюсом Марса может скрываться водоем, астрономы узнали в 2018 году благодаря данным радара MARSIS, установленного на «Марс-экспрессе», автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства.
С тех пор исследователи изучили огромный массив дополнительных данных с радара, расширив зону охвата на несколько сотен километров. Ученые использовали те же методы, которые применяются для поиска подледных озер в Антарктиде и канадской Арктике.
Вода в четырех найденных водоемах не замерзает благодаря высокой концентрации соли, считают исследователи, хотя температура на Южном полюсе Марса достигает минус 113 градусов по Цельсию.
По словам ученых, будущие миссии на Марс должны быть нацелены именно на этот регион, где можно сделать неожиданные открытия.
Анна Лысенко