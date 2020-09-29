15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, где изобрели хромистую сталь
Она не была инновацией ХХ века.
Инструментальная сталь с добавлением хрома, которую в наше время используют для изготовления инструментов, впервые появилась на тысячу лет раньше, чем предполагалось, а ее родиной оказалась Персия.
К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, изучив ряд средневековых персидских рукописей. Источники привели исследователей к деревне Чахек в Иране. Это место упоминается в ряде рукописей как место производства тигельной стали. Именно здесь, как оказалось, при ее выплавке стали добавлять хром для получения хромистой стали.
Команда провела радиоуглеродное датирование древесного угля, извлеченного из тигельного шлака и кузнечного шлака в Чахеке. Результаты показали, что сталь с добавлением хрома здесь производили еще в
«Мы считаем, что это персидский феномен», — говорит доктор Рахил Алипур, ведущий автор исследования. Его слова приводит Heritage Daily.
Открытие имеет большое значение, поскольку традиционно считается, что хромистая сталь была инновацией ХХ века.
Анна Лысенко