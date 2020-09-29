17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, кто склонен верить в теории заговора
Такие люди чувствуют повышенную тревожность, но при этом излишне самоуверенны.
Американские психологи установили, что людям, склонным верить в конспирологические теории, свойственны некоторые общие черты.
Команда из университета Эмори в Атланте привлекла к исследованию две тысячи взрослых участников. Сперва им предложили пройти тесты, указывающие на склонность верить в теории заговора. Как оказалось, среди участников таких было около 40%. Затем все участники прошли ряд личностных тестов.
Сопоставив результаты двух серий тестов, ученые заметили, что склонность верить конспирологическим теориям коррелирует с повышенным уровнем тревоги, депрессивными настроениями, ощущением несправедливости и одиночества, импульсивностью и повышенной самоуверенностью. Некоторым людям был свойственен психотизм, связанный с повышенной предрасположенностью к психозу.
Результаты своей работы психологи опубликовали в Journal of Personality.
Анна Лысенко