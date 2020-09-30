13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Псковские сапсерферы проплыли 600 километров за 12 дней (видео)
Они претендуют на рекорд.
Сапсерферы Руслан Шалько и Кирилл Головин из Пскова проплыли 600 километров за 12 дней на сапбордах. Предположительно, это самый протяженный подобный заплыв в истории России.
Сапбордисты прошли по акватории
«Однажды вечером, посмотрев в одной из соцсетей, мы увидели, что наши американские коллеги установили у себя рекорд в 470 километров прохождения на “сапах” по рекам. Естественно, мы решили сделать
Изначально друзья планировали поставить рекорд за десять дней, однако им помешал сильный ветер. Еще одной сложностью похода стало прохождение режимных объектов по воде, в том числе речных портов и приграничных территорий.
Сейчас ребятам предстоит определить точный километраж пройденного расстояния и отправить заявку на фиксирование рекорда.
Анна Лысенко