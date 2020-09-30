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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Псковские сапсерферы проплыли 600 километров за 12 дней (видео)

Они претендуют на рекорд.

Сапсерферы Руслан Шалько и Кирилл Головин из Пскова проплыли 600 километров за 12 дней на сапбордах. Предположительно, это самый протяженный подобный заплыв в истории России.

Сапбордисты прошли по акватории Псковско-Чудского озера и вышли в Финский залив возле от Санкт-Петербурга.

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«Однажды вечером, посмотрев в одной из соцсетей, мы увидели, что наши американские коллеги установили у себя рекорд в 470 километров прохождения на “сапах” по рекам. Естественно, мы решили сделать что-то подобное и, созвонившись с Кириллом, приняли решение, что в течение месяца выйдем по проложенному маршруту <…> и начали готовиться к походу», — рассказал Руслан.

Изначально друзья планировали поставить рекорд за десять дней, однако им помешал сильный ветер. Еще одной сложностью похода стало прохождение режимных объектов по воде, в том числе речных портов и приграничных территорий.

Сейчас ребятам предстоит определить точный километраж пройденного расстояния и отправить заявку на фиксирование рекорда.

Анна Лысенко

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