Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 сентябряИзобретение пенициллина, Битва за Москву, военная операция России в Сирии и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
11Не пропустите золотую осень!
16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из Польши украшает здания кружевами (фото)

Удивительные работы.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Художница из Варшавы, работающая под псевдонимом Nespoon, показала в Instagram свою новую работу. Она украсила фасад французского Музея моды в городе Кале утонченной росписью в виде легкого кружева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Узор она придумала не сама, а использовала для работы эскиз машинного кружева 1894 года, взятый из архива музея.

Кружево в качестве украшения для фасада здания было выбрано неслучайно — в конце XIX века город Кале был промышленным центром по производству кружев, в котором работало около 40 тысяч жителей.

Работать над муралом пригласили именно Nespoon, так как она уже давно специализируется на таких изображениях. Ее узоры украшают здания в Польше, Италии, Швеции, Португалии и других странах.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль объяснил слова Байдена о «щенке Путина»
Путин предложил остановить экспорт леса
Умер первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент
Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал жителей Парижа
Парижанка нашла чемодан с 500 тыс. евро в подвале своей квартиры
Земле начали угрожать зомби-штормы
Россия показала миру «солдата будущего»
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Самые красивые женщины по версии мужчин
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Hi-Tech
Nokia выпустила «гигантский флагман» Большой дисплей, большая батарея, 5G и большое «но».
Авто
12 новых автомобилей, которые уже можно купить в России Авто Mail.ru рассказывает, продажи каких новых автомобилей начались в России в сентябре
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Все семейство ждет: Киркоров станет отцом в третий раз
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Популярные темы на «Детях»
Уменьшение алиментов. 344
«Танцоры среди нас» от фотографа Джордана Мэттера (Jordan Matter) 222
уменьшение алиментов. другая сторона 165
А может это самый верный путь? 147
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь