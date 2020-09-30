16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из Польши украшает здания кружевами (фото)
Удивительные работы.
Художница из Варшавы, работающая под псевдонимом Nespoon, показала в Instagram свою новую работу. Она украсила фасад французского Музея моды в городе Кале утонченной росписью в виде легкого кружева.
Узор она придумала не сама, а использовала для работы эскиз машинного кружева 1894 года, взятый из архива музея.
Кружево в качестве украшения для фасада здания было выбрано неслучайно — в конце XIX века город Кале был промышленным центром по производству кружев, в котором работало около 40 тысяч жителей.
Работать над муралом пригласили именно Nespoon, так как она уже давно специализируется на таких изображениях. Ее узоры украшают здания в Польше, Италии, Швеции, Португалии и других странах.
Екатерина Гура