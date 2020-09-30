18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит с высоты уникальный каменный лес в Тибете (видео)
Завораживающее зрелище.
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Завораживающее зрелище.
Национальный геопарк Zanda Earth Forest в Тибетском автономном районе на
Невероятные фигурные и разноцветные горы образовались здесь благодаря нескольким факторам: движению горных плит, осадочным породам и выветриванию.
Китайское издание People's Daily, China поделилось в соцсетях завораживающим роликом, снятым с помощью дрона в каменном лесу. С высоты птичьего полета это и без того необычное место выглядит еще более сказочно.
Zhada Earth Forest illuminated under the sun in southwest China’s Tibet Autonomous Region. Covering an area of some 2,464 sq km, the unique rock landscape was classified as a National Geopark in 2007. pic.twitter.com/BZo6uJOOvl— People's Daily, China (@PDChina) September 30, 2020
Екатерина Гура