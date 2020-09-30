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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит с высоты уникальный каменный лес в Тибете (видео)

Завораживающее зрелище.

Национальный геопарк Zanda Earth Forest в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая считается самым большим каменным лесом в мире и занимает площадь 2464 квадратных километра.

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Невероятные фигурные и разноцветные горы образовались здесь благодаря нескольким факторам: движению горных плит, осадочным породам и выветриванию.

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Китайское издание People's Daily, China поделилось в соцсетях завораживающим роликом, снятым с помощью дрона в каменном лесу. С высоты птичьего полета это и без того необычное место выглядит еще более сказочно.

Екатерина Гура

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