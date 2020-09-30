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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователь Сети показал, как его отец делал селфи 63 года назад

Почти ничего не изменилось.

Пользователь Reddit с ником RAZORBACK в конце сентября опубликовал на ресурсе старое черно-белое фото, на котором позирует его молодой отец.

Несмотря на свою простоту, снимок заинтересовал пользователей необычной деталью: видно, что присевший на фото мужчина держит в руках деревянную палку, которая очень напоминает современное приспособление для селфи.

Как пояснил автор, это фото — автопортрет, сделанный его отцом с помощью механического фотоаппарата с затвором и деревянной палки, которой он нажал на кнопку спуска. Пользователь также уточнил, что это фото было сделано в 1957 году, задолго до изобретения селфи-палок.

Екатерина Гура

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