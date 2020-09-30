Пользователь Сети показал, как его отец делал селфи 63 года назад

Пользователь Reddit с ником RAZORBACK в конце сентября опубликовал на ресурсе старое черно-белое фото, на котором позирует его молодой отец.
Несмотря на свою простоту, снимок заинтересовал пользователей необычной деталью: видно, что присевший на фото мужчина держит в руках деревянную палку, которая очень напоминает современное приспособление для селфи.
Как пояснил автор, это фото — автопортрет, сделанный его отцом с помощью механического фотоаппарата с затвором и деревянной палки, которой он нажал на кнопку спуска. Пользователь также уточнил, что это фото было сделано в 1957 году, задолго до изобретения селфи-палок.