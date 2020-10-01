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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В австралийском зоопарке отметили 70-летие черепахи Хьюго (видео)

Имениннику подарили трехъярусный торт из фруктов.

Самец галапагосской черепахи по имени Хьюго, который является одним из самых давних жителей Австралийского парка дикой природы, в конце сентября отметил свой 70-й день рождения.

Как отмечают сотрудники зоопарка, Хьюго, хоть и выглядит не слишком молодо, на самом деле находится в самом расцвете сил. Средняя продолжительность жизни галапагосской черепахи составляет более 100 лет.

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В честь дня рождения Хьюго получил в подарок большой трехъярусный торт из арбуза, дыни, киви и других свежих фруктов.

Екатерина Гура

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