15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В австралийском зоопарке отметили 70-летие черепахи Хьюго (видео)
Имениннику подарили трехъярусный торт из фруктов.
Самец галапагосской черепахи по имени Хьюго, который является одним из самых давних жителей Австралийского парка дикой природы, в конце сентября отметил свой 70-й день рождения.
Как отмечают сотрудники зоопарка, Хьюго, хоть и выглядит не слишком молодо, на самом деле находится в самом расцвете сил. Средняя продолжительность жизни галапагосской черепахи составляет более 100 лет.
В честь дня рождения Хьюго получил в подарок большой трехъярусный торт из арбуза, дыни, киви и других свежих фруктов.
Екатерина Гура