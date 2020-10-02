17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях показали первое полнолуние октября (фото)
Оно называется Урожайным.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Оно называется Урожайным.
Первая полная Луна в этом месяце пришлась на второе число. Согласно древнему календарю октябрьское полнолуние носит название Урожайная Луна, так как по времени совпадает с окончанием
Фотографы и любители со всего мира этой ночью достали свои камеры и направили их в небо. Благодаря соцсетям можно увидеть, как полнолуние выглядело в разных странах мира.
Екатерина Гура