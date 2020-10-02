Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали первое полнолуние октября (фото)

Оно называется Урожайным.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Первая полная Луна в этом месяце пришлась на второе число. Согласно древнему календарю октябрьское полнолуние носит название Урожайная Луна, так как по времени совпадает с окончанием огородно-полевых работ, когда весь урожай уже собран.

Фотографы и любители со всего мира этой ночью достали свои камеры и направили их в небо. Благодаря соцсетям можно увидеть, как полнолуние выглядело в разных странах мира.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Пашинян назвал условие прекращения конфликта в Нагорном Карабахе
COVID-19 у Трампа обрушил рынки: как отреагирует рубль
Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни
Ученые назвали главных распространителей коронавируса
Ученые обнаружили рыбу, гуляющую по дну Кораллового моря (видео)
Стюардесса рассказала о самых «опасных» местах в самолете
Страус из британского зоопарка решил стать зеброй (видео)
Здоровье
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети Ее обвинили в том, что она стала «отвратительной».
Hi-Tech
В России раскрыли страшную катастрофу (фото) Тихий океан вокруг полуострова умирает
Горячие темы на Авто
Дистанционка. 261
Грань. 232
Телефонные звонки 193
За державу обидно 189
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Разоблачение Лукашенко вынуждает Меркель уйти в отставку
ЧП в Крыму: корабль НАТО атаковал российские C-400
Gnezdo.ru
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Красавицы нашей эстрады, родившие от чужих мужей
Новости партнеров
"Купите очки": комментарий в Сети вывел из себя Брухунову
По 30 000 всем, кто родился в 1950-1991 годах: как получить деньги
Убившего Захарченко «Шведа» поймали в Киеве силами СБУ
Отравление Навального: назван виновный
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь