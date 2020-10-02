Страус из британского зоопарка решил стать зеброй

Сотрудники сафари-парка Лонглит в британском Уилтшире рассказали необычную историю об одном из своих обитателей. Самец страуса по имени Блю внезапно оставил своих сородичей и присоединился к стаду зебр. Вместе с ними он проводит все свое время: пасется, играет и бегает по парку. При этом Блю даже отказывается от своих прежде любимых лакомств.
По словам сотрудников зоопарка, в начале лета у Блю был роман с самкой Стейси, но после этого он отказался высиживать яйца и вообще перестал признавать себя страусом. Пользователи соцсетей тут же пошутили, что таким образом страус просто решил избежать ответственности и уклониться от родительских обязанностей.
Зоологов такие перемены не радуют, они отмечают, что у Блю сейчас кризис идентичности, но почему страус возомнил себя зеброй, они не понимают. При этом зебры совсем не против нового друга и уже приняли его в стадо, пишет The Sun.
Чтобы вернуть страуса к привычной роли, зоологи планируют переселить Блю на новое место. Они надеются, что смена обстановки поможет ему снова ощутить себя страусом, но в успешности этого решения специалисты все же сомневаются.