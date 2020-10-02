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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Взрыв звезды показали в таймлапсе (видео)

Редкое зрелище.

В космосе бесчисленное количество звезд, поэтому кажется, что их смерть — это довольно обычное явление. Но на самом деле запечатлеть такое эффектное зрелище в видимом спектре удается довольно редко.

Одну из удачных попыток предпринял космический телескоп «Хаббл». В январе 2018 года астрономы заметили яркий взрыв на окраине галактики под названием NGC 2525 на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли. В феврале 2018 года «Хаббл» начал делать снимки этой вспышки и завершил ровно спустя год, когда супернова перестала быть видимой. Теперь, проанализировав все полученные данные, работающие с «Хабблом» инженеры представили этот взрыв в виде эффектного таймлапса.

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Супернова, видимая в таймлапсе, получила название SN 2018gv. Она принадлежит к типу Ia и возникает, когда белый карлик «откачивает» так много материи у своей звезды-компаньона, что она становится нестабильной и взрывается.

С помощью SN 2018gv астрофизики и космологи надеются выяснить, насколько быстро расширяется Вселенная.

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Анна Лысенко

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