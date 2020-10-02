18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что вороны обладают первичным сознанием
Ранее считалось, что на это способны лишь приматы.
Группа нейробиологов из Тюбингенского университета в Германии провела исследования активности мозга черных ворон (Corvus corone) и обнаружила, что птицы способны понимать окружающий мир и субъективно реагировать на некоторые сигналы извне. Такое первичное сознание раньше находили лишь у приматов.
В ходе исследования ученые научили ворон реагировать на луч света поднятием головы. После этого они подключили к мозгу птиц приборы для измерения нейронной активности, которые регистрируют мозговую деятельность во время подачи сигналов.
А когда птица не различала свет, то никакой реакции не было.
По словам главы исследования Андреаса Нидера, результаты эксперимента говорят о том, что способность субъективно переживать события внешнего мира и собственной жизни появились в животном мире намного раньше, чем считалось до сих пор — около 320 миллионов лет назад, когда рептилии и птицы имели общего амниотического предка.
Ученые намерены продолжить эксперименты, чтобы выяснить истоки субъективного опыта в животном мире, говорится в статье в журнале Science.
Екатерина Гура