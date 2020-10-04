15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В американском лесу нашли огромную паутину
По словам местных жителей, в такую может попасться даже человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
По словам местных жителей, в такую может попасться даже человек.
Сотрудник Департамента охраны окружающей среды американского штата Миссури сфотографировал в лесу огромную паутину.
Благодаря специалистам вскоре удалось узнать, что такие «кружевные салфетки» между деревьями плетут
Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте.
Анна Лысенко