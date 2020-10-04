15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов на ресторан
Их можно будет потратить до конца года.
Состоящие на учете безработные американского штата Гавайи получат по 500 долларов, которые можно будет потратить только на еду в местных ресторанах.
Это предусмотрено в новом экономическом плане, принятом местными властями, сообщает телеканал KHON2. Тем самым штат надеется поддержать не только население, но и местный бизнес, который страдает в условиях пандемии коронавируса. Для программы уже выделили 75 миллионов долларов.
Деньги будут зачислены на банковский счет каждого безработного. Ему вручат карту, средства на которой будут доступны с 20 октября по 15 декабря. Денежную помощь выдают всем, кто имеет право на страховку по безработице и получает пособие от государства.
Анна Лысенко