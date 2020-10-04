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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов на ресторан

Их можно будет потратить до конца года.

Источник: AP 2020

Состоящие на учете безработные американского штата Гавайи получат по 500 долларов, которые можно будет потратить только на еду в местных ресторанах.

Это предусмотрено в новом экономическом плане, принятом местными властями, сообщает телеканал KHON2. Тем самым штат надеется поддержать не только население, но и местный бизнес, который страдает в условиях пандемии коронавируса. Для программы уже выделили 75 миллионов долларов.

Деньги будут зачислены на банковский счет каждого безработного. Ему вручат карту, средства на которой будут доступны с 20 октября по 15 декабря. Денежную помощь выдают всем, кто имеет право на страховку по безработице и получает пособие от государства.

Анна Лысенко

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