A cheesy proposal https://t.co/DEXMs4jh6X— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 4, 2020
12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парень сделал девушке предложение с помощью пиццы
Она назвала этот способ идеальным.
27-летний Уолтер Марано из Лондона хотел отвезти любимую девушку в Париж, чтобы опуститься на одно колено на фоне Эйфелевой башни и задать ей тот самый вопрос. Но затем такая поездка стала проблематичной
Марано расстроился, но решил, что предложение руки и сердца откладывать не следует. Он пригласил 24-летнюю итальянку Софию, с которой встречался уже 5 лет, в итальянский ресторан в центре Лондона. Там перед девушкой поставили две пиццы в форме сердца, на которых было написано: «Ты выйдешь за меня замуж?».
Потрясенная София ответила «да». Гости ресторана зааплодировали и подняли бокалы за жениха и невесту.
«Я люблю пиццу, так что это было идеальное предложение», — сказала девушка в комментарии журналистам.
Анна Лысенко