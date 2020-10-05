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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парень сделал девушке предложение с помощью пиццы

Она назвала этот способ идеальным.

27-летний Уолтер Марано из Лондона хотел отвезти любимую девушку в Париж, чтобы опуститься на одно колено на фоне Эйфелевой башни и задать ей тот самый вопрос. Но затем такая поездка стала проблематичной из-за коронавируса.

Марано расстроился, но решил, что предложение руки и сердца откладывать не следует. Он пригласил 24-летнюю итальянку Софию, с которой встречался уже 5 лет, в итальянский ресторан в центре Лондона. Там перед девушкой поставили две пиццы в форме сердца, на которых было написано: «Ты выйдешь за меня замуж?».

Потрясенная София ответила «да». Гости ресторана зааплодировали и подняли бокалы за жениха и невесту.

«Я люблю пиццу, так что это было идеальное предложение», — сказала девушка в комментарии журналистам.

Анна Лысенко

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