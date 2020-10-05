Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 октябряДень учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нефтяники вытащили из моря череп неизвестного существа

В соцсетях принялись гадать, кому он мог принадлежать.

Пользовательница твиттера с ником ~ Мłëńiümi~'5k в начале октября опубликовала в соцсети фотографию черепа неизвестного существа, который ее отец обнаружил во время работы в северных водах.

Девушка рассказала, что ее отец работает нефтяником, а череп он с коллегами обнаружил на глубине 15 метров под землей, когда бурил скважину и машина воткнулась в кость.

В соцсетях принялись гадать, кому мог принадлежать найденный череп, и мнения пользователей разделились. Одни были уверены, что это останки какого-то кита, возможно, белухи или дельфина, другие же пытались найти сходства с черепами доисторических существ.

Однако, судя по всему, правду так никто и не узнает. ~ Мłëńiümi~'5k рассказала, что череп мужчины решили никуда не отдавать, а поделили его в качестве трофея между собой: отцу автора достались зубы существа, а его начальник забрал себе остальные кости.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционное обучение
Путин принял отставку Васильева с поста главы Дагестана
Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска»
ВОЗ: 10% жителей Земли могли уже заразиться COVID-19
Найдены планеты, которые могут оказаться комфортнее Земли
Кладбище круизных лайнеров близ Турции показали на фото
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Самые красивые женщины по версии мужчин
Hi-Tech
На турникетах в метро появился странный гаджет. Что это Новый способ борьбы с коронавирусом
Авто
В Китае показали рестайлинговый Haval F7 Автомобиль обзавелся большим экраном мультимедиа и новыми электронными системами
Кино
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике» Московской публике представили новый спектакль по произведению Евгения Гришковца
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Зрители их не любят: 10 бездарных актрис России
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь