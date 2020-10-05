Нефтяники вытащили из моря череп неизвестного существа

Пользовательница твиттера с ником ~ Мłëńiümi~'5k в начале октября опубликовала в соцсети фотографию черепа неизвестного существа, который ее отец обнаружил во время работы в северных водах.
Девушка рассказала, что ее отец работает нефтяником, а череп он с коллегами обнаружил на глубине 15 метров под землей, когда бурил скважину и машина воткнулась в кость.
В соцсетях принялись гадать, кому мог принадлежать найденный череп, и мнения пользователей разделились. Одни были уверены, что это останки какого-то кита, возможно, белухи или дельфина, другие же пытались найти сходства с черепами доисторических существ.
Однако, судя по всему, правду так никто и не узнает. ~ Мłëńiümi~'5k рассказала, что череп мужчины решили никуда не отдавать, а поделили его в качестве трофея между собой: отцу автора достались зубы существа, а его начальник забрал себе остальные кости.