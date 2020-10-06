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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь в США украл из авто лапшу и детские игрушки

Сумел забраться внутрь.

Молодая мать Джеррика Маккенна из американского штата Колорадо вернулась к своему автомобилю и заметила, что в нем хозяйничал медведь.

Повсюду на авто красовались медвежья шерсть и царапины. Косолапый вор похитил из салона лапшу быстрого приготовления, пару бутылок воды и игрушки пятилетнего ребенка Джеррики, сообщает Fox 31.

Это не первый случай, когда медведи воруют из автомобилей, говорят жители округа Клир-Крик. По их словам, чаще всего здесь орудует медведь по кличке Циннабун, названный так в честь плюшек с корицей. Из-за лесных пожаров диким животным не хватает еды, так что медведи приходят в города и поселки все чаще.

Анна Лысенко

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