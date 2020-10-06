Bear gets into car, takes food and toys, leaves muddy evidence https://t.co/pbJRZsT4HX— FOX31 Denver KDVR (@KDVR) October 5, 2020
11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь в США украл из авто лапшу и детские игрушки
Сумел забраться внутрь.
Молодая мать Джеррика Маккенна из американского штата Колорадо вернулась к своему автомобилю и заметила, что в нем хозяйничал медведь.
Повсюду на авто красовались медвежья шерсть и царапины. Косолапый вор похитил из салона лапшу быстрого приготовления, пару бутылок воды и игрушки пятилетнего ребенка Джеррики, сообщает Fox 31.
Это не первый случай, когда медведи воруют из автомобилей, говорят жители округа
Анна Лысенко