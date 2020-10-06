11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тасманские дьяволы вернулись в Австралию спустя 3 тысячи лет
Усилиями защитников природы произошла реинтродукция вида.
На материковой части Австралии снова появились тасманские дьяволы. Это произошло спустя 3 тысячи лет после того, как они вымерли на этом континенте, оставшись только на острове Тасмания.
В сумме уже 26 зверьков выпустили в одном из заповедников к северу от Сиднея, сообщает CNN. Здесь хищные сумчатые смогут жить и размножаться на площади около 400 гектаров, говорится в заявлении австралийской неправительственной организации Aussie Ark, занимающейся спасением редких видов животных.
В Тасмании зверьков уничтожали не только завезенные лисы и кошки, но и австралийские колонисты — зверьки разоряли курятники. К тому же, мясо этих животных оказалось съедобным. Тасманийские дьяволы также подвержены смертельному заболеванию DFTD — лицевой опухоли, смертность при которой составляет 100%. С 1995 года рак DFTD уничтожил более 80% популяции.
В настоящее время в Тасмании осталось всего 25 тысяч диких тасманских дьяволов. Последние 10 лет Aussie Ark работает над сохранением вида.
Анна Лысенко