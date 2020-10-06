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13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает сказочные сады в цветочных горшках (фото)

Миниатюрные природные ландшафты.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Река Элекес из Венгрии уже несколько лет в качестве хобби занимается созданием миниатюрных украшений для дома и новогодних игрушек из натуральных материалов. Но в этом году во время пандемии коронавируса женщина решила усовершенствовать свои таланты и начала создавать миниатюрные сады, которые она вмещает в цветочные горшки.

По словам Элекес, на создание этих мини-ландшафтов ее вдохновляют различные сказки и легенды, а потому свои работы она тоже называет сказочными.

Сначала женщина делала «карманные сады» для себя и своих друзей, но после публикаций в соцсетях ее работы стали покупать люди со всего мира.

Екатерина Гура

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