13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает сказочные сады в цветочных горшках (фото)
Миниатюрные природные ландшафты.
Река Элекес из Венгрии уже несколько лет в качестве хобби занимается созданием миниатюрных украшений для дома и новогодних игрушек из натуральных материалов. Но в этом году во время пандемии коронавируса женщина решила усовершенствовать свои таланты и начала создавать миниатюрные сады, которые она вмещает в цветочные горшки.
Сначала женщина делала «карманные сады» для себя и своих друзей, но после публикаций в соцсетях ее работы стали покупать люди со всего мира.
Екатерина Гура