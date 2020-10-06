14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянец соорудил рожок мороженого из 125 шариков (видео)
Его съела аудитория шоу.
Димитри Пансьера из Италии собрал самый большой в мире рожок мороженого, поместив в него 125 шариков.
Гигантская конструкция, которая не развалилась вопреки ожиданиям, попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает UPI.
В 2013 году Пансьера уже установил подобный рекорд: он «упаковал» в небольшой рожок 85 шариков джелато. Вскоре его рекорд побила Ашрита Фурман со 123 шариками.
Пансьера все же решил оставить за собой последнее слово и собрал гигантскую порцию мороженого прямо на съемках La Notte dei Record, специального выпуска Guinness TV в Италии. Затем мороженое поделили между аудиторией, присутствующей на съемках.
Анна Лысенко