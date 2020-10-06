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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кусок хамона в Испании продали за 12 тысяч евро

Его приготовили в соответствии со строгими инструкциями покупателя и выдерживали 5 лет.

Испанский производитель Sierra Mayor Jabugo продал кусок традиционной иберийской ветчины весом 10 кг по невероятной цене в 12 тысяч евро, сообщает UPI.

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Иберийский хамон происходит от иберийских свиней, которые живут только в Испании. Их выращивают только в четырех регионах страны: экопарке Деэса, Педроче и Хабуго в Андалусии, а также Гихуэло в Саламанке.

Хулио Ревилья, президент Sierra Mayor Jabugo, сообщил, что хамон-рекордсмен был приготовлен в соответствии со строгими инструкциями покупателя. Тот попросил, чтобы ветчина была получена от иберийской свиньи возрастом не менее двух лет, которая паслась в горах Сьерра-Майор не менее 100 дней.

Животное должно было набрать не менее 100 кг за время, которое провело на пастбище. Рацион свиньи должен был состоять только из желудей и трав. Период выдержки ветчины составил пять лет, что вдвое больше обычного срока для хамона первого сорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хамон показали в японском телешоу «Справедливая цена», а ее владельцу вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за самый дорогой кусок ветчины в мире.

Анна Лысенко

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