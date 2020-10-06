15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кусок хамона в Испании продали за 12 тысяч евро
Его приготовили в соответствии со строгими инструкциями покупателя и выдерживали 5 лет.
Испанский производитель Sierra Mayor Jabugo продал кусок традиционной иберийской ветчины весом 10 кг по невероятной цене в 12 тысяч евро, сообщает UPI.
Иберийский хамон происходит от иберийских свиней, которые живут только в Испании. Их выращивают только в четырех регионах страны: экопарке Деэса, Педроче и Хабуго в Андалусии, а также Гихуэло в Саламанке.
Хулио Ревилья, президент Sierra Mayor Jabugo, сообщил, что
Животное должно было набрать не менее 100 кг за время, которое провело на пастбище. Рацион свиньи должен был состоять только из желудей и трав. Период выдержки ветчины составил пять лет, что вдвое больше обычного срока для хамона первого сорта.
Хамон показали в японском телешоу «Справедливая цена», а ее владельцу вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за самый дорогой кусок ветчины в мире.
Анна Лысенко