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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть показала, как играли в снежки 124 года назад

Искусственный интеллект помог улучшить старое видео.

Нейросеть колоризовала фильм Луи Люмьера 1896 года «Игра в снежки». Теперь 124-летнюю снежную баталию в Лионе можно рассмотреть не только в цвете, но и в лучшем качестве.

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В короткометражке длительностью меньше минуты взрослые люди играют в снежки. Под «обстрел» попадает проезжающий мимо велосипедист, теряет шапку и падает с велосипеда. Дальше разворачивается настоящая комедия в духе будущих сцен Чарли Чаплина.

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