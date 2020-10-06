16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть показала, как играли в снежки 124 года назад
Искусственный интеллект помог улучшить старое видео.
Нейросеть колоризовала фильм Луи Люмьера 1896 года «Игра в снежки». Теперь 124-летнюю снежную баталию в Лионе можно рассмотреть не только в цвете, но и в лучшем качестве.
В короткометражке длительностью меньше минуты взрослые люди играют в снежки. Под «обстрел» попадает проезжающий мимо велосипедист, теряет шапку и падает с велосипеда. Дальше разворачивается настоящая комедия в духе будущих сцен Чарли Чаплина.
Анна Лысенко