17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британская бабушка прыгнула с парашютом в честь своего 90-летия (видео)
Она покорила высоту в 4,5 километра.
Пенсионерка Патриция Бейкер из британского Ланкашира в честь своего 90-летия решила сделать себе необычный подарок. Она прыгнула с парашютом с высоты в 4500 метров, что в Великобритании считается самым высотным прыжком.
Активная бабушка мечтала о прыжке с весны и планировала осуществить его в день своего рождения в июле. Однако локдаун
Свой первый в жизни прыжок с парашютом пенсионерка совершила в начале октября вместе с инструктором. На земле за ней наблюдала ее дочь Кэрол, которая волновалась намного больше самой Патриции.
Перед полетом бабушка отметила, что совсем не боится прыгать и полностью уверена в своих силах, ведь каждое утро она делает гимнастику и 50 приседаний, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура