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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская бабушка прыгнула с парашютом в честь своего 90-летия (видео)

Она покорила высоту в 4,5 километра.

Пенсионерка Патриция Бейкер из британского Ланкашира в честь своего 90-летия решила сделать себе необычный подарок. Она прыгнула с парашютом с высоты в 4500 метров, что в Великобритании считается самым высотным прыжком.

Активная бабушка мечтала о прыжке с весны и планировала осуществить его в день своего рождения в июле. Однако локдаун из-за пандемии коронавируса нарушил эти планы. Кроме того, врачи отказались давать возрастной экстремалке разрешение на полет. Но Патриция рук не опустила и прошла специальную медкомиссию непосредственно в парашютном центре.

Свой первый в жизни прыжок с парашютом пенсионерка совершила в начале октября вместе с инструктором. На земле за ней наблюдала ее дочь Кэрол, которая волновалась намного больше самой Патриции.

Перед полетом бабушка отметила, что совсем не боится прыгать и полностью уверена в своих силах, ведь каждое утро она делает гимнастику и 50 приседаний, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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