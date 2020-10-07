12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании выпустили монеты, посвященные Джеймсу Бонду (фото)
Новая коллекция приурочена к выходу 25-й бондианы.
Королевский монетный двор Великобритании выпустил три новые монеты в честь знаменитого
Выпуск новых трех монет с агентом 007 был приурочен ко Всемирному дню Джеймса Бонда, который отмечается 5 октября. Саму же коллекцию посвятили выходу юбилейной 25-й бондианы.
Это уже третий выпуск монет из серии про Джеймса Бонда за этот год.
Например, на монетах можно увидеть знаменитый автомобиль Бонда Aston Martin DB5 и
Примечательно, что, соединив монеты вместе, с помощью увеличительного стекла можно прочесть название 25-й бондианы — «Не время умирать» (No time to die), премьеру которой
Екатерина Гура