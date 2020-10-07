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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании выпустили монеты, посвященные Джеймсу Бонду (фото)

Новая коллекция приурочена к выходу 25-й бондианы.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Королевский монетный двор Великобритании выпустил три новые монеты в честь знаменитого кино-суперагента Джеймса Бонда. Они выполнены из платины, золота, серебра и сплава недрагоценных металлов. Их стоимость варьируется от 17 долларов за мельхиоровую монету до 190 тысяч долларов и выше за изделия из драгоценных металлов.

Выпуск новых трех монет с агентом 007 был приурочен ко Всемирному дню Джеймса Бонда, который отмечается 5 октября. Саму же коллекцию посвятили выходу юбилейной 25-й бондианы.

Это уже третий выпуск монет из серии про Джеймса Бонда за этот год.

Каждая из них посвящена какому-то культовому моменту из серии фильмов о британском суперагенте.

Например, на монетах можно увидеть знаменитый автомобиль Бонда Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарину Lotus Esprit. Кроме того, коллекционные монеты дополнены и знаменитыми фразами агента 007.

Примечательно, что, соединив монеты вместе, с помощью увеличительного стекла можно прочесть название 25-й бондианы — «Не время умирать» (No time to die), премьеру которой из-за коронавируса перенесли на апрель 2021 года, пишет Evening Standard.

Екатерина Гура

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