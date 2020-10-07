12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка, которую дразнили за лишний вес, стала королевой красоты
Она похудела на 50 килограммов и выиграла несколько конкурсов.
26-летняя Джен Эткинс из британского города Гримсби в детстве сильно страдала
В том же году она отправилась на плановое обследование в больницу, и там впервые услышала неутешительный прогноз. Врач сказал ей, что при таком образе жизни и лишнем весе, ее ожидают очень серьезные проблемы со здоровьем уже в ближайшее время. Тогда Джен решила взять себя в руки и похудеть.
За семь месяцев здорового питания и активных тренировок, она потеряла почти 25 килограммов. А всего за два года смогла избавиться от более чем 50 килограммов.
С новой внешностью, Джен обрела и уверенность в себе. По совету подруги в 2017 году она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Гримсби», где заняла второе место. В следующем году она победила на конкурсе «Мисс Йоркшир», а в 2020 году стала титулованной «Мисс Великобритания», пишет The Sun.
В интервью журналистам Джен призналась, что была на конкурсе самой «фигуристой» участницей. Кроме того, ее формы далеки от совершенства:
Екатерина Гура