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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка, которую дразнили за лишний вес, стала королевой красоты

Она похудела на 50 килограммов и выиграла несколько конкурсов.

26-летняя Джен Эткинс из британского города Гримсби в детстве сильно страдала из-за буллинга. Одноклассники в школе издевались над ней из-за ее полноты — в 14 лет она весила более 80 килограммов.

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Из-за постоянного стресса девушка начала есть еще больше и к 17 годам стала питаться практически одним фастфудом. С появлением бойфренда Джен не бросила пагубной привычки — они вместе ходили по барам и ресторанам, а в 2015 году, когда они расстались, девушка весила уже 115 килограммов.

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В том же году она отправилась на плановое обследование в больницу, и там впервые услышала неутешительный прогноз. Врач сказал ей, что при таком образе жизни и лишнем весе, ее ожидают очень серьезные проблемы со здоровьем уже в ближайшее время. Тогда Джен решила взять себя в руки и похудеть.

За семь месяцев здорового питания и активных тренировок, она потеряла почти 25 килограммов. А всего за два года смогла избавиться от более чем 50 килограммов.

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С новой внешностью, Джен обрела и уверенность в себе. По совету подруги в 2017 году она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Гримсби», где заняла второе место. В следующем году она победила на конкурсе «Мисс Йоркшир», а в 2020 году стала титулованной «Мисс Великобритания», пишет The Sun.

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В интервью журналистам Джен призналась, что была на конкурсе самой «фигуристой» участницей. Кроме того, ее формы далеки от совершенства: из-за большой потери веса, у девушки появилась обвисшая кожа и многочисленные растяжки. Однако теперь это ее не расстраивает. Джен гордится своим результатом и публикует в соцсетях реальные фото своей фигуры.

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Екатерина Гура

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