17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превратил героев Диснея в реальных людей (фото)
В этом ему помог искусственный интеллект.
Иллюстратор, работающий под ником Toyboyfan, показал, как могли бы выглядеть герои мультфильмов Диснея, если бы были реальными людьми. Чтобы добиться максимальной реалистичности, художник использует специальную программу на основе искусственного интеллекта.
Он совмещает мультперсонажей с фотографиями похожих людей, а полученный результат «слияния» дорабатывает в фотошопе, пишет Bored Panda.
Первым подопытным Toyboyfan стал Кристофф — один из главных персонажей мультфильма «Холодное сердце». После того, как пользователи соцсетей увидели результат, они попросили художника «оживить» и других героев мультфильмов.
Так, на свет появились реальные версии русалочки Ариель, Белль, Рапунцель, Моаны, Покахонтас и других диснеевских персонажей.
Екатерина Гура