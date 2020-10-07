Ученые нашли нового динозавра, похожего на гигантского попугая (фото)

Исследователи из Эдинбурга обнаружили в пустыне Гоби на территории Монголии останки неизвестных ранее динозавров.
Новый вид получил название Oksoko avarsan. Это были двупалые, беззубые ящеры с перьями, ростом около 2 метров, которые очень напоминали гигантских попугаев. Специалисты выяснили, что эти животные жили на нашей планете около 68 миллионов лет назад.
В пустыне археологи обнаружили сразу несколько скелетов, чудом сохранившихся практически целиком. По словам ученых, это уникальная находка, благодаря которой они могут намного быстрее изучить новый вид, а также проследить его эволюцию, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.