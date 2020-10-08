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14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пассажир РЖД выкупил все купе для своих котов

Так веселее путешествовать.

Пользователи соцсетей делятся фотографией железнодорожного купе, в котором на верхних полках вальяжно расположились несколько кошек.

Забавную сцену заметили в поезде Москва — Анапа. «Лучшая компания для путешествий», — комментируют снимок в Сети.

Согласно правилам РЖД, хозяин обязан выкупить все купе, если перевозит крупное домашнее животное, которое не помещается в переноску. Мелких животных можно перевозить в переноске, которая размещается на месте для ручной клади. Дополнительные места для них покупать не обязательно.

Очевидно, хозяин кошек пожалел своих любимиц и не стал заставлять их проводить всю дорогу в тесном контейнере.

Анна Лысенко

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