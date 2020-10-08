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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Морского слона заметили на улицах чилийского города (видео)

Не мог найти дорогу к морю, но люди ему помогли.

В чилийском городе Пуэрто-Сиснес заметили морского слона, блуждающего по улицам в нескольких кварталах от берега.

Как животное оказалось так далеко от воды, не известно. Морской слон не вел себя агрессивно, но был близок к панике. Он обошел уже около 10 кварталов и не мог найти дорогу назад. Полицейские и обеспокоенные местные жители объединили усилия и направили животное обратно к морю.

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Жители Пуэрто-Сиснеса иногда замечают морских слонов в воде неподалеку от берега, но никогда не видели этих животных на городских улицах.

Сейчас полицейские патрулируют улицы с целью убедиться, что морской слон не вернулся.

Анна Лысенко

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