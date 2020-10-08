15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Морского слона заметили на улицах чилийского города (видео)
Не мог найти дорогу к морю, но люди ему помогли.
В чилийском городе
Как животное оказалось так далеко от воды, не известно. Морской слон не вел себя агрессивно, но был близок к панике. Он обошел уже около 10 кварталов и не мог найти дорогу назад. Полицейские и обеспокоенные местные жители объединили усилия и направили животное обратно к морю.
Жители
Сейчас полицейские патрулируют улицы с целью убедиться, что морской слон не вернулся.
Анна Лысенко