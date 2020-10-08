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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка собрала коллекцию из насекомых, найденных у себя дома

При одном взгляде на эти экспонаты становится не по себе.

Пользователь Twitter под ником dimkaberlin опубликовал два снимка с большой коллекцией самых разных насекомых в рамках. Он уточнил, что жуков, бабочек и пауков собирает мама его австралийской знакомой.

По его словам, все ползающие и летающие непрошенные гости вылавливаются, сушатся и в рамке под стеклом отправляются прямиком на стену в гостиной.

При взгляде на жуткую коллекцию пользователям соцсети стало не по себе. Многие отмечали гигантские размеры насекомых, другие с ужасом представляли их у себя дома, а третьи удивлялись хладнокровию женщины, убивающей живых существ.

Однако нашлись в комментариях и те, кто утверждал, что насекомые из коллекции выглядят не очень реалистично или же просто не обитают в Австралии.

Екатерина Гура

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