Австралийка собрала коллекцию из насекомых, найденных у себя дома

Пользователь Twitter под ником dimkaberlin опубликовал два снимка с большой коллекцией самых разных насекомых в рамках. Он уточнил, что жуков, бабочек и пауков собирает мама его австралийской знакомой.
По его словам, все ползающие и летающие непрошенные гости вылавливаются, сушатся и в рамке под стеклом отправляются прямиком на стену в гостиной.
При взгляде на жуткую коллекцию пользователям соцсети стало не по себе. Многие отмечали гигантские размеры насекомых, другие с ужасом представляли их у себя дома, а третьи удивлялись хладнокровию женщины, убивающей живых существ.
Однако нашлись в комментариях и те, кто утверждал, что насекомые из коллекции выглядят не очень реалистично или же просто не обитают в Австралии.