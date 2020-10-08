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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поражающая мозг «амеба» начала продвигаться на север США

Это связывают с глобальным потеплением.

Опасный одноклеточный организм Неглерия Фоулера, который вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, все чаще поражает жителей не только самых южных штатов США.

География заражения паразитом существенно расширилась в последние годы. Хотя большинство случаев по-прежнему фиксируют во Флориде и Техасе, к этим штатам добавились также Индиана, Мэриленд, Миссури, Канзас и Нью-Мексико, сообщает Newsweek.

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Продвижение Неглерии Фоулера на север специалисты связывают с глобальным потеплением. Организм обитает в теплой воде температурой от 25 до 32 градусов Цельсия. Более высокие летние температуры создают благоприятные условия для распространения этих простейших дальше на север.

Заражение паразитом происходит преимущественно в водоемах. Через нос Неглерия Фоулера попадает в обонятельный нерв и через него — в головной мозг, где начинает поедать его клетки и бурно размножаться. Это приводит к кровоизлияниям и некрозам и, в конечном итоге, к смерти больного.

Согласно официальным данным, из-за Неглерии Фоулера в США умирают в среднем 8 человек в год. Но Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) утверждают, что реальная цифра в последние годы ближе к 16.

Анна Лысенко

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17:11 (мск)© Ньюстюб
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