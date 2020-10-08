16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поражающая мозг «амеба» начала продвигаться на север США
Это связывают с глобальным потеплением.
Опасный одноклеточный организм Неглерия Фоулера, который вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, все чаще поражает жителей не только самых южных штатов США.
География заражения паразитом существенно расширилась в последние годы. Хотя большинство случаев
Продвижение Неглерии Фоулера на север специалисты связывают с глобальным потеплением. Организм обитает в теплой воде температурой от 25 до 32 градусов Цельсия. Более высокие летние температуры создают благоприятные условия для распространения этих простейших дальше на север.
Заражение паразитом происходит преимущественно в водоемах. Через нос Неглерия Фоулера попадает в обонятельный нерв и через него — в головной мозг, где начинает поедать его клетки и бурно размножаться. Это приводит к кровоизлияниям и некрозам и, в конечном итоге, к смерти больного.
Согласно официальным данным,
Анна Лысенко