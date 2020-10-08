17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Любитель цветов из Турции снял на камеру тайную жизнь растений (видео)
Оказалось, что они довольно активны.
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Оказалось, что они довольно активны.
Разработчик программного обеспечения из Турции Берат Йилдирим в свободное от работы время увлекается цветоводством и фотографией. У себя дома молодой человек создал
Однажды Берат заметил, что в течение дня листья цветов меняют свое положение и решил запечатлеть этот момент на камеру. Камера записывала «жизнь» комнатных растений, и полученное видео в режиме таймлапс показало, что цветы двигаются не меньше людей.