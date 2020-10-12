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День в истории: 12 октября
Всемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе ВОЗ с 1996 года, а в России — с 2006-го.
Артрит — серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек в любом возрасте.
12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом свете — в этот день его экспедиция достигла острова
Впервые массово в США этот праздник отметили в 1792 году — в честь 300-летия открытия Америки.
Ровно 210 лет назад, 12 октября 1810 года, в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива, ныне широко известный как Октоберфест. Для его празднования миллионы ценителей пива собираются, чтобы воздать должное этому напитку. Пивоваренные заводы сооружают по всему городу павильоны и с утра до поздней ночи угощают посетителей Октоберфеста различными сортами пива.
Главные события происходят на Лугу Терезы, где 12 октября 1810 года состоялась свадьба баварского кронпринца Людвига (впоследствии король Людвиг I) и принцессы Саксонии — Терезы. Именно это событие положило начало Октоберфесту. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена, пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. В 1811 году к ним добавился праздник фермеров, а в 1818 году были установлены первые карусели, качели и первые пивные ларьки.
Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят, в 1892 году пиво впервые продавали в стеклянных литровых кружках, а в 1896 году были построены пивные палатки и «крепости».
12 октября 1931 года торжественно открыли главную достопримечательность
Статуя Христа входит в список «семи новых чудес света» вместе с
XIX летние Олимпийские игры проводились с 12 по 27 октября 1968 года в Мехико (Мексика). Это первый случай в истории, когда Олимпиаду приняла Латинская Америка. В числе претендентов на проведение Игр были Детройт (США), Лион (Франция) и
Особый размах эта Олимпиада получила благодаря телетрансляции — за выступлениями спортсменов следили более полумиллиарда человек на всех континентах. Впервые в истории Олимпийский огонь зажгла женщина — мексиканка Норма Энрикетта Басилио Сотело.
В программу Игр вошло 20 видов спорта, было установлено 76 олимпийских и 28 мировых рекордов. В тройку лидеров в общекомандном неофициальном зачете вошли США (107 наград, из них 45 золотых), СССР (91 награда, 29 золотых) и Япония (25 наград, 11 золотых).
Нападения произошли 12 октября 2002 года в туристическом районе Кута на индонезийском острове Бали. По количеству жертв и пострадавших это был крупнейший теракт в истории Индонезии: 202 человека было убито (164 из них — иностранцы), 209 — ранено.
Около входа в ночной клуб сработало первое из двух взрывных устройств весом около 1 кг. Спустя несколько мгновений, когда люди начали в жуткой панике покидать зал, произошел взрыв второго взрывного устройства в салоне оставленного на парковке автомобиля. Третий взрыв прогремел около посольства США в Денпасаре, обошлось без жертв.