Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 октябряВсемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
12Беспорядки в Бишкеке
01:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 12 октября

Всемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня в истории.

Источник: The Arthritis National Research Foundation

Всемирный день борьбы с артритом

12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе ВОЗ с 1996 года, а в России — с 2006-го.

Артрит — серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек в любом возрасте.

День Колумба в США

12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом свете — в этот день его экспедиция достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Именно поэтому 12 октября впоследствии было принято считать официальной датой открытия Америки.

Хотя в большинстве других американских стран День Колумба отмечается 12 октября, в США он отмечается во второй понедельник октября, поэтому дата события уникальна для каждого года.

Впервые массово в США этот праздник отметили в 1792 году — в честь 300-летия открытия Америки.

Первый фестиваль пива в Мюнхене

Ровно 210 лет назад, 12 октября 1810 года, в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива, ныне широко известный как Октоберфест. Для его празднования миллионы ценителей пива собираются, чтобы воздать должное этому напитку. Пивоваренные заводы сооружают по всему городу павильоны и с утра до поздней ночи угощают посетителей Октоберфеста различными сортами пива.

Главные события происходят на Лугу Терезы, где 12 октября 1810 года состоялась свадьба баварского кронпринца Людвига (впоследствии король Людвиг I) и принцессы Саксонии — Терезы. Именно это событие положило начало Октоберфесту. На эту свадьбу были приглашены все жители Мюнхена, пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. В 1811 году к ним добавился праздник фермеров, а в 1818 году были установлены первые карусели, качели и первые пивные ларьки.

Октоберфест разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят, в 1892 году пиво впервые продавали в стеклянных литровых кружках, а в 1896 году были построены пивные палатки и «крепости».

Источник: AP 2020

Открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро

12 октября 1931 года торжественно открыли главную достопримечательность Рио-де-Жанейро — статую Христа Спасителя. Она стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 метра над уровнем моря.

Высота статуи — 38 метров, а ее вес — 635 тонн. Размах рук составляет 28 метров.

Статуя Христа входит в список «семи новых чудес света» вместе с Тадж-Махалом, римским Колизеем, иорданской Петрой и Мачу-Пикчу.

Открытие XIX летних Олимпийских игр в Мехико

XIX летние Олимпийские игры проводились с 12 по 27 октября 1968 года в Мехико (Мексика). Это первый случай в истории, когда Олимпиаду приняла Латинская Америка. В числе претендентов на проведение Игр были Детройт (США), Лион (Франция) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Особый размах эта Олимпиада получила благодаря телетрансляции — за выступлениями спортсменов следили более полумиллиарда человек на всех континентах. Впервые в истории Олимпийский огонь зажгла женщина — мексиканка Норма Энрикетта Басилио Сотело.

В программу Игр вошло 20 видов спорта, было установлено 76 олимпийских и 28 мировых рекордов. В тройку лидеров в общекомандном неофициальном зачете вошли США (107 наград, из них 45 золотых), СССР (91 награда, 29 золотых) и Япония (25 наград, 11 золотых).

Источник: AP 2020

Теракты на Бали

Нападения произошли 12 октября 2002 года в туристическом районе Кута на индонезийском острове Бали. По количеству жертв и пострадавших это был крупнейший теракт в истории Индонезии: 202 человека было убито (164 из них — иностранцы), 209 — ранено.

Около входа в ночной клуб сработало первое из двух взрывных устройств весом около 1 кг. Спустя несколько мгновений, когда люди начали в жуткой панике покидать зал, произошел взрыв второго взрывного устройства в салоне оставленного на парковке автомобиля. Третий взрыв прогремел около посольства США в Денпасаре, обошлось без жертв.

Во время загрузки произошла ошибка.
В Баку не увидели прогресса на линии фронта в Карабахе
Гейтс назвал условие возвращения людей к нормальной жизни
Космонавты на МКС пожаловались на рост температуры в модуле
Сборная России по футболу упустила победу над Турцией
В ООН назвали 5 важных фактов о девочках
Девушка из США побила два мировых рекорда по длине ног
В Польше нашли «скифский» клад
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Как установить солнечную батарею дома В квартире тоже можно!
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел из церкви
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Несчастье на съемках Жестокого романа. Это утаили
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Почему опасно заваливать вещами багажник машины?
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Юлия Высоцкая объявила Кончаловскому, что его дочь беременна
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь