11:13 (мск), источник: Кино Mail.ru
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Звезды на красной дорожке и все подробности о лауреатах смотра — в репортаже Кино Mail.ru.
В театре «Россия» состоялось закрытие 42-го Московского международного кинофестиваля. На красную дорожку вышли актрисы Виктория Толстоганова, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Марина Александрова, Любовь Толкалина и ее дочь Мария Михалкова-Кончаловская, Александра Ревенко, Анна Чурина, Мария Кожевникова, Анна Снаткина, Анна Слю, Елена Захарова, Алена Чехова, Алиса Хазанова, певица Азиза и другие.
Фильмом закрытия фестиваля стала спортивная драма «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской. Представила ленту перед премьерой еще одна звезда картины: Софья Эрнст.
Драма «Блокадный дневник» получила главный приз смотра — золотого «Святого Георгия». Приз вручал председатель жюри Тимур Бекмамбетов. Режиссера цитирует РИА «Новости»:
Мы думали с жюри, что же такое
гран-при,и пришли к выводу, что это все-такиприз за послание, [за то], что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния.
Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда в феврале 1942 года. Главная героиня — женщина, только что похоронившая мужа и не желающая жить дальше. Перед смертью она должна найти в себе силы пройти на другой конец города, чтобы попрощаться с отцом. Сценарий был написан по мотивам произведений Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам.
Приз за лучшую режиссуру получил Риши Пэлэм, снявший фильм «Хильда». В центре сюжета ленты — история
Британская лента взяла также Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ).
Специальный приз жюри завоевал фильм «В тени» турецкого режиссера Эрдема Тепегеза. События картины разворачиваются в мире, где преобладают примитивные технологии, а людей контролирует вездесущая система наблюдения. Лучшей документальной работой стала
Лучшим короткометражным фильмом признали «Боюсь забыть твое лицо» режиссера Самеха Алаа о молодом человеке, который отправляется в опасный путь через весь город, чтобы увидеть лицо любимой девушки.
Меган Пурвис, сыгравшая в «Хильде» главную роль, была названа лучшей актрисой. Серебряного «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль получил Гур Бентвич («Как сыр в масле»).
Специальный приз «За многолетнее служение кино» получила актриса и режиссер Светлана Дружинина. Она не смогла присутствовать на церемонии закрытия, вместо Дружининой приз забрал Дмитрий Харатьян, который сыграл в «Гардемаринах».
Московский международный кинофестиваль открылся в столице 1 октября и завершил работу 8 октября. В жюри основного конкурса, помимо Тимура Бекмамбетова и Марины Александровой, входили режиссеры Александр Йордаческу и Махмуд Солиман, кинокритик Брайан Вайнер. Одной из судей конкурса короткометражных фильмов выступила Елена Хазанова. Фестиваль изначально должен был пройти в апреле, но