15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Екатеринбурга потратил 300 тысяч рублей на кругосветное путешествие
В одиночку путешественник обогнул Землю с минимальным бюджетом и в условиях коронавируса.
26-летний Евгений Сергеев из Екатеринбурга за полтора года преодолел 34 тысячи километров и посетил 34 страны. По словам молодого человека, кругосветное путешествие обошлось ему в 300 тысяч рублей, а с собой в дорогу он взял лишь палатку, два телефона и рюкзак с теплой одеждой.
К своему путешествию Евгений готовился полгода — изучал опыт других путешественников и тщательно продумывал маршрут. В дороге он экономил как мог: спал в палатке, хостелах и дома у местных жителей, кроме того, он подрабатывал в разных местах за ночлег и еду.
О пандемии коронавируса Евгений узнал в США, а с ограничениями столкнулся, когда добрался до Индонезии. В итоге ему пришлось внести коррективы в маршрут и отказаться от путешествия в Китай и Вьетнам. Вместо этого он два месяца прожил в хостеле в Таиланде, так как именно там его застал локдаун.
Сейчас Евгений дома, но уже планирует свое следующее путешествие. Теперь он мечтает посетить все страны мира, но уже без такой жесткой экономии.
Екатерина Гура