00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 13 октября
Фатимское чудо, освобождение Риги Красной Армией, публикация первой книги о медвежонке Паддингтоне и другие события этого дня.
136 лет назад в этот день участники Международной меридианной конференции в Вашингтоне выбрали место, где пройдет нулевой меридиан. До этого события каждая страна сама принимала решение, от какой точки вести отсчет на их территории, в результате возникали серьезные неудобства. При голосовании свою роль сыграла статистика о том, какую точку отсчета используют капитаны кораблей — примерно две трети применяли Гринвичский меридиан.
13 октября 1917 года в португальском городе Фатима перед большим скоплением народа произошло последнее явление Богоматери Фатимской. Это событие по результатам расследования Католическая церковь официально признала чудом.
Ранее, 13 мая 1917 года образ пресвятой Девы Марии явился трем маленьким пастушкам после праздничной мессы в долине Кова да Ирия близ Фатимы. Чудесное явление стало повторяться 13 числа каждого следующего месяца вплоть до октября, когда в Фатиму съехались уже около 70 тысяч человек. Святой престол никогда не ставил под сомнение фатимские чудеса. Храм Фатимской Божией Матери является одним из наиболее почитаемых католических святилищ.
13 октября 1944 года от
13 октября 1958 года оператор британского телевидения Майкл Бонд выпустил первую книгу о медведе из Дремучего Перу, которого встретила на Паддингтонском вокзале и забрала к себе английская семья Браун. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о медвежонке Паддингтоне, которые переведены в общей сложности на 31 язык, произведения считаются классикой детской литературы.
По данным «РИА Новостей», «Индикатора», «Аргументов и фактов», ИД «КоммерсантЪ» и открытых источников