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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 13 октября

Фатимское чудо, освобождение Риги Красной Армией, публикация первой книги о медвежонке Паддингтоне и другие события этого дня.

Источник: AFP 2020

Гринвичский меридиан

136 лет назад в этот день участники Международной меридианной конференции в Вашингтоне выбрали место, где пройдет нулевой меридиан. До этого события каждая страна сама принимала решение, от какой точки вести отсчет на их территории, в результате возникали серьезные неудобства. При голосовании свою роль сыграла статистика о том, какую точку отсчета используют капитаны кораблей — примерно две трети применяли Гринвичский меридиан.

Фатимское чудо

13 октября 1917 года в португальском городе Фатима перед большим скоплением народа произошло последнее явление Богоматери Фатимской. Это событие по результатам расследования Католическая церковь официально признала чудом.

Ранее, 13 мая 1917 года образ пресвятой Девы Марии явился трем маленьким пастушкам после праздничной мессы в долине Кова да Ирия близ Фатимы. Чудесное явление стало повторяться 13 числа каждого следующего месяца вплоть до октября, когда в Фатиму съехались уже около 70 тысяч человек. Святой престол никогда не ставил под сомнение фатимские чудеса. Храм Фатимской Божией Матери является одним из наиболее почитаемых католических святилищ.

Источник: РИА "Новости"

Освобождение Риги Красной Армией

13 октября 1944 года от немецко-фашистской оккупации была освобождена Рига. Рижская наступательная операция по освобождению столицы и всей Прибалтики продолжалась около месяца, в ней погибло 150 тысяч военнослужащих. За годы оккупации население Латвии уменьшилось на 400 тысяч человек, среди которых 40 тысяч детей. Сотни тысяч человек были вывезены на принудительные работы в Германию, а десятки тысяч были брошены в заключение.

Медвежонок Паддингтон

13 октября 1958 года оператор британского телевидения Майкл Бонд выпустил первую книгу о медведе из Дремучего Перу, которого встретила на Паддингтонском вокзале и забрала к себе английская семья Браун. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о медвежонке Паддингтоне, которые переведены в общей сложности на 31 язык, произведения считаются классикой детской литературы.

По данным «РИА Новостей», «Индикатора», «Аргументов и фактов», ИД «КоммерсантЪ» и открытых источников

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