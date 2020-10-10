Купленный в Интернете котенок оказался тигром

В 2018 году французская пара из Гавра купила по объявлению в Сети экзотическую кошку породы Саванна. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала с характерной расцветкой.
Примерно через неделю французы заподозрили, что котенок, за которого они отдали 7 тысяч долларов, вовсе не Саванна. Оказалось, что паре продали суматранского тигра. Этот подвид тигров, обитающий в Индонезии, находится на грани исчезновения.
Полиция начала расследование и вышла на целую сеть торговцев дикими видами животных. Пару, купившую кошку, арестовали среди прочих, но вскоре отпустили.
Сейчас тигренок находится на попечении Французского бюро биоразнообразия.