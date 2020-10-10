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10:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Купленный в Интернете котенок оказался тигром

Во Франции арестовали девятерых человек по обвинению в торговле дикими животными. Так завершилось двухлетнее расследование по делу о купленном в Интернете тигре, которого выдали за котенка редкой породы, сообщает UPI.

В 2018 году французская пара из Гавра купила по объявлению в Сети экзотическую кошку породы Саванна. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала с характерной расцветкой.

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Кошка породы Саванна

Примерно через неделю французы заподозрили, что котенок, за которого они отдали 7 тысяч долларов, вовсе не Саванна. Оказалось, что паре продали суматранского тигра. Этот подвид тигров, обитающий в Индонезии, находится на грани исчезновения.

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Суматранский тигренок

Полиция начала расследование и вышла на целую сеть торговцев дикими видами животных. Пару, купившую кошку, арестовали среди прочих, но вскоре отпустили.

Сейчас тигренок находится на попечении Французского бюро биоразнообразия.

Анна Лысенко

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