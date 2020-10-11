14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Архитектор превратил 450-тонный паром в необычный дом (фото)
Понадобилось четыре года.
Знаменитый датский архитектор Бьярке Ингельс в последнем номере Architectural Digest показал, как можно превратить большой старый паром в комфортный дом для всей семьи.
Ингельс — автор множества зданий не только у себя на родине, но и по всему миру от США до Китая. Он создал такие знаменитые проекты, как Всемирный торговый центр 2 в
В 2016 году Бьярке и его жена Рут Отеро, тоже архитектор, купили вышедший из строя норвежский корабль длиной больше 38 метров и весом 450 тонн. Корабль пришвартовали в Копенгагене и приступили к ремонту. Сейчас, когда работы закончены, плавучий дом пары и их двухлетнего сына по имени Дарвин стал воплощением стиля.
На пароме появились отопление, водопровод и даже настоящий камин. Наверху размещена жилая зона. Из панорамных окон открываются впечатляющие виды на гавань и город. Если посмотреть на запад, можно увидеть, как солнце садится над дворцом королевы Дании.
В интерьере и деталях архитектор постарался добиться симметрии. А игровую комнату для сына пара оформила в духе футуристического космического корабля.
Анна Лысенко