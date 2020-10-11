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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Садовод из Турции показал, как шевелятся вазоны

Это даже немного жутко.

Программист из Турции Берат Йилдирим в свободное от работы время увлекается домашними растениями. У него в доме огромное множество вазонов.

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Берат отлично знает, что его «питомцы» — вовсе не истуканы: они очень активно двигаются в течение дня в зависимости от того, как меняется освещение. Особенно это касается вазонов родом из тропиков.

Чтобы продемонстрировать движения растений своим подписчикам в соцсетях, Берат установил в комнате камеру и включил запись. В ускоренном видео листья двигаются так быстро и так активно, что становится даже немного жутко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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