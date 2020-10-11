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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше нашли «скифский» клад

Это первая такая находка в Центральной Европе.

Житель Польши обнаружил в деревне Церпице крупный бронзовый клад возрастом около 2,5 тысяч лет, который может оказаться скифским, сообщает PAP.

Аркадиуш Курий из местного исторического общества обследовал территорию с металлоискателем. Найденные им 156 предметов составляют большую часть уздечки лошади и выполняли скорее декоративную функцию. Они были завернуты в листья и упакованы в кожаный мешок, а значит, в древности их спрятали преднамеренно, считают историки.

О находке сообщили в управление по охране памятников культуры, после чего на место прибыли профессиональные археологи и провели раскопки. По их словам, это первая такая находка в Центральной Европе. Артефакты оставили кочевники, пересекшие этот регион. Скорее всего, речь идет о скифах, считают ученые.

Анна Лысенко

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