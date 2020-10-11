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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похожие на парики ядовитые гусеницы «захватили» американский штат

В этом году их особенно много.

В американском штате Виргиния наблюдают нашествие ядовитых гусениц Megalopyge opercularis, напоминающих, «пушистые пуфики» или «плохие парики».

О чрезвычайном распространении насекомых сообщил Департамент лесного хозяйства штата. «Держите социальную дистанцию, если увидите эту гусеницу», — пошутили чиновники.

Megalopyge opercularis распространена в в юго-восточной и центральной частях США, а также в Мексике и северных частях Центральной Америки. Гусеницы живут на различных широколиственных деревьях, таких как дуб, вяз, цитрус, а также на плюще, шиповнике и других садовых растениях.

Гусеницы нередко падают с деревьев и застревают в волосах или одежде людей.

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«Мех» насекомых скрывает шипы с ядом. Он приводит к отеку, покраснению, а иногда — лихорадке, головной боли, тошноте, рвоте, учащенному сердцебиению и судорогам. Когда Megalopyge opercularis достигает стадии имаго, яд становится еще более токсичным.

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Имаго

По словам специалистов, обычно размер популяции Megalopyge opercularis держится примерно на одном уровне, но в отдельные годы из-за благоприятных погодных и других условий наблюдается резкий рост их количества.

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Анна Лысенко

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