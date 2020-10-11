17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Похожие на парики ядовитые гусеницы «захватили» американский штат
В этом году их особенно много.
В американском штате Виргиния наблюдают нашествие ядовитых гусениц Megalopyge opercularis, напоминающих, «пушистые пуфики» или «плохие парики».
О чрезвычайном распространении насекомых сообщил Департамент лесного хозяйства штата. «Держите социальную дистанцию, если увидите эту гусеницу», — пошутили чиновники.
Megalopyge opercularis распространена в в
Гусеницы нередко падают с деревьев и застревают в волосах или одежде людей.
«Мех» насекомых скрывает шипы с ядом. Он приводит к отеку, покраснению, а иногда — лихорадке, головной боли, тошноте, рвоте, учащенному сердцебиению и судорогам. Когда Megalopyge opercularis достигает стадии имаго, яд становится еще более токсичным.
По словам специалистов, обычно размер популяции Megalopyge opercularis держится примерно на одном уровне, но в отдельные годы
Анна Лысенко