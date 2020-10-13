В Великобритании книгу вернули в библиотеку через 58 лет

В центральную библиотеку британского города Мидлсбро принесли книгу, которую должны были вернуть еще 58 лет назад.
Совестливый читатель подбросил ее в специальный контейнер для возврата книг, сообщает UPI. Такие ящики стоят у входа во многие британские библиотеки, чтобы сэкономить пользователям время. По этой причине имя вернувшего книгу осталось неизвестным.
Библиотекари установили, что читатель взял том поэзии Джеффри Фабера еще в 1962 году, но номер его читательского билета давно недействителен.
В библиотеке обрадовались находке. «Мы действительно благодарны анониму, который принес нам эту книгу. Теперь она вернется в наш фонд. Ею смогут воспользоваться будущие поколения», — сказал Дэвид Харрингтон, сотрудник библиотеки.
В обычной ситуации за просрочку длиной в 58 лет читателю пришлось бы заплатить около 500 фунтов стерлингов (больше 50 тысяч рублей), но на период пандемии COVID-19 штрафы в библиотеках Великобритании отменены.