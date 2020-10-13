Мачу-Пикчу открыли ради единственного туриста

Власти Перу разрешили одному единственному туристу посетить руины Мачу-Пикчу во время строгого карантина в стране.
Джесси Такаяма прилетел из Японии еще в марте, чтобы исполнить давнюю мечту и увидеть цитадель инков собственными глазами. Он успел добраться до горной деревушки рядом с древним городом и попал в ловушку — в стране ввели строгий карантин.
Такаяма застрял в Перу на 7 месяцев и только в октябре узнал, что сможет улететь домой.
Перед возвращением Такаяма отправил особый запрос властям с просьбой разрешить ему увидеть Мачу-Пикчу, учитывая исключительные обстоятельства. В министерстве культуры пошли ему навстречу.
Японец прогулялся по древнему городу вместе с руководителем исторического заповедника. «Это так потрясающе! Спасибо!» — поблагодарил он Перу за уникальную возможность.
Ожидается, что Мачу-Пикчу вновь откроют для туристов в ноябре. Он сможет принимать только до 30% посетителей от прежнего количества. Это не более 675 человек в день.