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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мачу-Пикчу открыли ради единственного туриста

Теперь житель Японии сможет вернуться домой.

Власти Перу разрешили одному единственному туристу посетить руины Мачу-Пикчу во время строгого карантина в стране.

Джесси Такаяма прилетел из Японии еще в марте, чтобы исполнить давнюю мечту и увидеть цитадель инков собственными глазами. Он успел добраться до горной деревушки рядом с древним городом и попал в ловушку — в стране ввели строгий карантин.

Такаяма застрял в Перу на 7 месяцев и только в октябре узнал, что сможет улететь домой.

Перед возвращением Такаяма отправил особый запрос властям с просьбой разрешить ему увидеть Мачу-Пикчу, учитывая исключительные обстоятельства. В министерстве культуры пошли ему навстречу.

Японец прогулялся по древнему городу вместе с руководителем исторического заповедника. «Это так потрясающе! Спасибо!» — поблагодарил он Перу за уникальную возможность.

Ожидается, что Мачу-Пикчу вновь откроют для туристов в ноябре. Он сможет принимать только до 30% посетителей от прежнего количества. Это не более 675 человек в день.

Анна Лысенко

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