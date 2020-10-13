Пума устроила погоню за туристом, заметившим ее котят

Молодой человек отправился в однодневный поход в горы недалеко от города Прово. Он уже возвращался назад, когда услышал возню в кустах у дороги и заметил котят.
«На самом деле я не понял, кто это. Я из тех, кто в такой ситуации вытаскивает телефон со словами “ой, зверюшки”», — рассказал американец журналистам. Практически сразу Берджесс заметил мать котят и осознал свою ошибку.
Рычащая пума начала наступать на человека. Берджесс вспомнил видео о том, что делать при встрече с дикими животными. Он начал очень медленно отступать, не делая резких движений, и при этом рычать и ругаться, чтобы отпугнуть хищницу. Это не помогло.
Наоборот, через несколько минут пума разозлилась настолько, что подошла очень близко и готова была нападать. Берджесс изловчился схватить камень и бросить его в кошку, чем заставил ее отступить и вернуться к котятам.
Молодой человек отошел на безопасное расстояние, но вынужден был присесть, чтобы прийти в себя. Только через полчаса он смог начать спуск с горы.
Чиновники местной природоохранной службы, куда Берджесс сообщил об инциденте, заявили, что он повел себя грамотно: «Он не повернулся и не побежал, и это было правильно. Мужчина шумел, не приседал и не делал ничего другого, из-за чего мог бы показаться меньше. При встрече с хищником важно казаться крупным, поэтому в целом он отлично справился».