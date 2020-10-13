Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 октябряФатимское чудо, освобождение Риги Красной Армией, публикация первой книги о медвежонке Паддингтоне и другие события этого дня
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»

Проведенные исследования опровергли теорию о том, что противоположности притягиваются.

Источник: Nathan Dumlao/CC0
Новость
Ученые выяснили, что тесные социальные контакты вредят здоровью

Еще в 1987 году исследователи из Мичиганского университета пытались выяснить, существует ли связь между внешностью супругов. Тогда, изучив снимки пар, которые состояли в браке около 25 лет, они пришли к выводу, что после совместных лет жизни партнеры становятся похожими друг на друга. Это явление они объяснили повторной эмпатической мимикрией, отметив, что длительный социальный контакт способствует «копированию» мимики и черт партнера.

Однако новые исследования ученых из Стэнфордского университета эту теорию опровергают.

Исследователи изучили изображения лиц 517 пар, сделанные в начале их брака и спустя 20 и более лет совместной жизни. Снимки рассматривали тремя разными способами: сначала это сделали сами ученые, затем они предложили найти правильные пары группе добровольцев, и на третьем этапе изображения были просканированы с помощью технологии распознавания лиц.

Все три этапа выдали одинаковый результат: партнеры в течение совместной жизни не «подстраивались» под внешность друг друга. Более того, с течением времени они, наоборот, становились более разными.

Зато внимание ученых привлекли первоначальные снимки. Оказалось, что люди с самого начала выбирали себе в супруги внешне похожих на них партнеров. Авторы исследования отмечают, что в браке не работает принцип «противоположности притягиваются», наоборот, партнеры чаще всего выбирают себе подобного человека, говорится в статье Scientific Reports.

Екатерина Гура

Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Кадыров заявил, что ликвидированные боевики прибыли из Сирии
Вдова Караченцова оценила пенсию в 150 тысяч рублей
СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза
В США нашли кораблик, который упорно возвращается на сушу
В США поймали кардинала-гинандроморфа (фото)
Путин поручил определить ответственных за цифровую трансформацию
Горячие темы на Авто
Готовлю стенд 265
Развлечёмся? 259
Как будет меняться США и Европа? 213
Вот это мужик . 178
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Российским пенсионерам досрочно перечислят пенсию в октябре
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Gnezdo.ru
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Зрители их не любят: 10 бездарных актрис России
Леди
На AliExpress началась тотальная распродажа «Время чудес» (фото) Лови секретные промокоды для читательниц!
Новости партнеров
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Отравление Навального: назван виновный
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь