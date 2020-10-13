Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 октябряФатимское чудо, освобождение Риги Красной Армией, публикация первой книги о медвежонке Паддингтоне и другие события этого дня
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли игрушечную лодочку, которая упорно возвращается на сушу

Возможно, ей вовсе не хочется путешествовать.

В 1993 году две школьницы Бонни Фрич и Бренда Шелл во время экскурсии в Нью-Йорк спустили на воду деревянную лодочку.

«Я отправляюсь путешествовать в океан. Пожалуйста, отпустите меня обратно в воду», — было написано на игрушке. Снизу девочки добавили адрес своей школы. Лодочка поплыла, и больше девочки ее не видели. Зато услышали о ней еще не раз, сообщает UPI.

Несколько дней назад супруги Линн и Майк Бибо обнаружили лодочку, но вовсе не на океанском побережье. Она плавала в озере Верхнее — одном из Великих озёр на границе США и Канады.

После небольшого расследования пара смогла связаться с Брендой и к своему удивлению обнаружила, что лодочку за 27 лет находят не впервые. Давно выросшая хозяйка лодки рассказала, что игрушка упорно возвращается на сушу, но ее находят, читают надпись и возвращают в воду.

Лодочка побывала не только в Нью-Йорке, но и в штатах Висконсин, Миннесота и даже в Канаде.

Анна Лысенко

Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Кадыров заявил, что ликвидированные боевики прибыли из Сирии
Вдова Караченцова оценила пенсию в 150 тысяч рублей
СМИ узнали о падении цены на препарат от COVID-19 в два раза
В США поймали кардинала-гинандроморфа (фото)
Путин поручил определить ответственных за цифровую трансформацию
Gnezdo.ru
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Вот как выглядят умытые звезды
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала фото из роддома Артистка поздравила дочь с днем рождения
Леди
На AliExpress началась тотальная распродажа «Время чудес» (фото) Лови секретные промокоды для читательниц!
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Смертельная болезнь Харатьяна
Советский биолог 90 лет назад скрестил обезьяну с человеком
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь