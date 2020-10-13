В США нашли игрушечную лодочку, которая упорно возвращается на сушу

В 1993 году две школьницы Бонни Фрич и Бренда Шелл во время экскурсии в Нью-Йорк спустили на воду деревянную лодочку.
«Я отправляюсь путешествовать в океан. Пожалуйста, отпустите меня обратно в воду», — было написано на игрушке. Снизу девочки добавили адрес своей школы. Лодочка поплыла, и больше девочки ее не видели. Зато услышали о ней еще не раз, сообщает UPI.
Несколько дней назад супруги Линн и Майк Бибо обнаружили лодочку, но вовсе не на океанском побережье. Она плавала в озере Верхнее — одном из Великих озёр на границе США и Канады.
После небольшого расследования пара смогла связаться с Брендой и к своему удивлению обнаружила, что лодочку за 27 лет находят не впервые. Давно выросшая хозяйка лодки рассказала, что игрушка упорно возвращается на сушу, но ее находят, читают надпись и возвращают в воду.
Лодочка побывала не только в Нью-Йорке, но и в штатах Висконсин, Миннесота и даже в Канаде.