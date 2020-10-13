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19:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мексиканец спас 300 животных от урагана, поселив их у себя дома

Они отблагодарили его хорошим поведением.

Рикардо Пиментеля из Мексики смело можно назвать настоящим героем. Во время мощного урагана Дельта, обрушившегося в октябре на Мексику и США, он забрал к себе домой более 300 бездомных собак и кошек.

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Дело в том, что Рикардо владеет частным приютом для животных Tierra de Animales, но территория и здания там были не приспособлены к такому удару стихии, а потому он принял решение спасти подопечных, забрав их на время урагана в свой дом.

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Мужчина объяснил, что все животные стерилизованы, обработаны от паразитов и вакцинированы. К тому же они отлично ладят друг с другом, а потому никаких проблем за эти пару дней у него с ними не возникло, пишет Boredpanda.

После того, как опасность миновала и ураган ушел, все подопечные Пиментеля вернулись обратно в приют, правда, после стихии его предстоит восстановить. Но главное, что были спасены сотни жизней.

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Теперь Рикардо со своими работниками собирает деньги на ремонт и планирует построить на территории хорошее здание на случай других природных катаклизмов.

Екатерина Гура

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