13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Балтийском море взорвали бомбу весом 5,4 тонны
Она могла сдетонировать сама в любой момент.
В Польше провели сложную операцию по обезвреживанию огромной бомбы времен Второй мировой войны.
Бомбу взорвали в канале у Балтийского моря. Предварительно с берега эвакуировали около 750 местных жителей, сообщает AFP.
Сейсмическую бомбу «Толлбой», предназначенную для разрушения бункеров, обнаружили в прошлом году на глубине 12 метров во время дноуглубительных работ недалеко от портового города Свиноуйсьце на
Бомбу сбросили Королевские
Бомба длиной 6,4 метра и весом 5,4 тонны содержала 2,4 тонны взрывчатки. При сбросе с достаточной высоты «Толлбой» могла проникнуть в грунт на глубину более 30 м или пробить до 5 м бетона.
Анна Лысенко