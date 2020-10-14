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13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Балтийском море взорвали бомбу весом 5,4 тонны

Она могла сдетонировать сама в любой момент.

В Польше провели сложную операцию по обезвреживанию огромной бомбы времен Второй мировой войны.

Бомбу взорвали в канале у Балтийского моря. Предварительно с берега эвакуировали около 750 местных жителей, сообщает AFP.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейсмическую бомбу «Толлбой», предназначенную для разрушения бункеров, обнаружили в прошлом году на глубине 12 метров во время дноуглубительных работ недалеко от портового города Свиноуйсьце на северо-западе Польши.

Бомбу сбросили Королевские военно-воздушные силы Великобритании в 1945 году во время атаки на нацистский военный корабль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бомба длиной 6,4 метра и весом 5,4 тонны содержала 2,4 тонны взрывчатки. При сбросе с достаточной высоты «Толлбой» могла проникнуть в грунт на глубину более 30 м или пробить до 5 м бетона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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