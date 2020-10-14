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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители США обнаружили во дворе отпавший от самолета кусок

Загадочный инцидент в Аризоне.

Супруги из города Финикс в Аризоне обнаружили у себя во дворе странный обломок, который оказался куском пролетавшего над домом самолета.

Чарли и Жаклин Хай рассмотрели белый кусок металла, увидели несколько надписей и предположили, что это фрагмент из кабины туалета. По словам американцев, ни они, ни соседи не видели, как этот предмет появился во дворе, сообщает UPI.

«Я была очень счастлива, что моих детей не было на улице, когда он упал. Как и собак», — сказала Жаклин. Пара проверила, нет ли других фрагментов самолета во дворе, но ничего не нашла.

Дом супругов находится всего в десятке километров от местного аэропорта Скоттсдейл. Чарли и Жаклин уже связались с Федеральным управлением гражданской авиации, чтобы разгадать этот странный инцидент.

Анна Лысенко

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